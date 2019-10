Foto: dpa/Daniel Schaefer

Es war der 26. Januar 2001, in meiner Heimatstadt fand ein Naziaufmarsch statt, Verbotsversuche scheiterten, meine damaligen Freunde fanden es zu gefährlich, rauszugehen und die Nazis wenigstens anzuschreien. Seitdem habe ich mich mit wenig so viel beschäftigt, wie mit der extremen Rechten in Deutschland. Auch journalistisch waren Nazis über Jahre meine Geldquellen. Ein bisschen Ahnung habe ich und Texte über Nazis lassen sich relativ gut verkaufen. Doch mittlerweile bin ich es leid, über Nazis zu schreiben. Das hat nichts mit Einschüchterungen zu tun, sondern damit, dass mir nicht mehr gefällt wann und weswegen die Rechten Aufmerksamkeit bekommen.

Berichterstattung über Nazis bedeutet Klicks und Kommentare. Das ist so und es ist prinzipiell eine gute Sache, wenn es viel und prominente Aufklärung über die extreme Rechte gibt. Nur leider spielt die Lust an der Sensation dabei zu oft eine große Rolle. Im Sommer waren sogenannte »Fei...