Abgeordnetenhaus debattierte in der Aktuellen Stunde über die Folgen aus den großen Streik-Demonstrationen

Mit 945 Abgeordneten und Senatoren hat Italien derzeit die zweithöchste Zahl an Parlamentariern. Die meisten Parlamentarier - insgesamt 1400 - sitzen im britischen Parlament. Der Bundestag zählt derzeit 709 Abgeordnete. Hier war eine angestrebte Verkleinerung des Parlaments im April an der Uneinigkeit der Parteien gescheitert.

Vor allem für kleinere Parteien und Splittergruppen könnte die Reduzierung der Abgeordnetenzahl zum Problem werden. So verwunderte es nicht, dass die Abgeordneten von Pìu Europa (+E) und anderen der sogenannten gemischten Gruppe gegen den Beschluss votierten. Denn bislang reichten 96 006 Wählerstimmen aus, um einem Abgeordneten ein Mandat zu geben, künftig werden sich 151 210 Wähler für einen Deputierten entscheiden müssen. Betroffen vom neuen System könnte auch Renzis Absplitterung Italia viva sein, deren Umfragewerte gegenwärtig bei 3,5 Prozent stagnieren.

Premier Giuseppe Conte erwartet von der Parlamentsreform vor allem eine effektivere Arbeit. »Wir versprechen uns eine größere Nähe der Abgeordneten zur Bevölkerung und eine direkte Umsetzung der Normen, die unsere Gesellschaft bestimmen«, erklärte Conte in einem Gespräch mit dem designierten Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel.

Die Anhänger der Sterne feierten denn auch auf dem Platz vor dem Abgeordnetenhaus den Ausgang der Abstimmung. »Weniger Parlamentarier, mehr Kindergartenplätze« war auf einem Transparent zu lesen. Ob das Kalkül aufgeht, wird sich erweisen müssen. Zwar werden nun die Gehälter von 345 Parlamentariern eingespart. Doch wer die hiesige Praxis kennt, weiß, wie schnell sich Verwaltungskosten aufbauschen und die frei werdenden Gelder in anderen Kanälen versickern könnten.

Mit einer deutlichen Mehrheit hat das italienische Parlament eine Reduzierung der Zahl der Abgeordneten und Senatoren beschlossen. 553 Abgeordnete stimmten dem Vorhaben am Dienstag zu, es gab lediglich zwei Enthaltungen und nur 14 Gegenstimmen.

Das Parlament in Italien.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

XR-Activist Joshua antwortet auf Kritik an der Umweltbewegung

In Hamburg sind Unterkünfte teurer als in den meisten deutschen Städten

Schwer bewaffnete Männer verüben in Halle (Saale) einen Anschlag auf eine Synagoge. Die Polizei nimmt einen mutmaßlichen Täter fest

Der ehemalige Chef der NPD, Udo Voigt, ist mit seiner Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert

Tote und Schwerverletzte bei Anschlag auf Synagoge in Halle an der Saale

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!