An der Grenze zwischen Syrien und der Türkei sollen riesige Lautsprecher die Invasion mit Marschmusik angekündigt haben, wie der türkische Sender Habertürk berichtete. Parallel verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf Twitter: »Die türkischen Streitkräfte haben gerade gemeinsam mit der Syrischen Nationalen Armee die ›Operation Friedensfrühling‹ gegen Terroristen der PKK/YPG und des Islamischen Staats in Nordsyrien gestartet. Unsere Mission ist es, die Schaffung eines Terrorkorridors über unsere südliche Grenze hinweg zu verhindern und Frieden in die Region zu bringen.«

Mit der Offensive will Erdoğan eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone auf der syrischen Seite der Grenze errichten, angeblich um die Türkei vor kurdischen »Terroristen« zu schützen. Er hatte zudem angekündigt, einen Teil der 3,6 Millionen in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge dorthin umzusiedeln. Viele sehen darin einen Versuch, die...