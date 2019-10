Mit sterbenden Menschen auf dem Mittelmeer für Dating zu werben ist mehr als nur geschmacklos. Foto: dpa/Johannes Filous

Vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir in einer späten Phase des Kapitalismus angekommen sind: Die Konkurrenz ist groß und der Markt gesättigt. Wer da noch erfolgreich sein will, muss sein Produkt durch immer provokantere Werbung anpreisen, damit es aus der riesigen grauen Masse hervor sticht.

Dabei können schon mal die Grenzen des Zumutbaren überschritten werden. So wirbt die Plattform »Gleichklang« seit Kurzem mit Plakaten für sich, auf denen steht: »In einer Welt, in der Flüchtlinge in sterbenden Meeren sterben, sollte man nicht allein sein.« Nicht allein wobei, mag man sich da fragen. Nicht allein die Festung Europa bekämpfen? Nicht allein Menschen bei sich zu Hause verstecken und so vor der Abschiebung bewahren? Oder nicht allein ein Boot mieten und Ertrinkende im Mittelmeer retten? Mit »Gleichklang« dürfte all das schwierig werden: Die Seite ist keine politische Aktionsgruppe, sondern eine Datingplattform.

Doch »Gleichklang« ist mit der Kommerzialisierung des Leids nicht allein. Auch das Münchner Start-up-Unternehmen »Social Bee« nutzt den Schrecken auf dem Mittelmeer für Werbezwecke. Die Zeitarbeitsfirma vermittelt Geflüchtete aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien. Im Vordergrund der Werbekampagne stehen dabei deren außergewöhnliche Soft Skills, also fachfremde Kompetenzen und Fähigkeiten, welche diese laut »Social Bee« auf ihrer Flucht erworben haben. Öffnet man die Seite des Start-ups, schauen einen traurig dreinblickende Gesichter an, darunter Sprüche wie: »Ich bin teamfähig – ich habe mit 85 Menschen in einem kleinen Schlauchboot überlebt« oder »Ich bin zielorientiert – auf der Flucht war ich drei Monate lang zu Fuß unterwegs«. »Social Bee« fasst die Geschmacklosigkeit des Ganzen dann auch noch mit den Worten »Soft Skills come the hard way« zusammen.

Abgesehen davon, dass Geflüchtete nicht hier sind, um unsere Gesellschaft mit ihren Soft Skills zu bereichern, ist die Tatsache erschreckend, wie unmittelbar Kompetenzen aus ihrem Leid – das auch von der EU mitzuverantworten ist – abgeleitet und zu Wert gemacht werden. Armut und Leid zu etwas Positivem umzudeuten, bedeutet auch, gesellschaftliche Ungerechtigkeit unsichtbar zu machen und zu individualisieren. Dann sind wir wirklich allein und Veränderung ist kaum mehr möglich. Dass mit dem Sterben auf dem Mittelmeer geworben werden kann, zeigt zuletzt auch, wie alltäglich es geworden und wie entmenschlicht die Debatte um Obergrenzen und Verteilmechanismen inzwischen ist. Das ist ganz sicher kein gutes Zeichen.