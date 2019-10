Auch die Freiburger Kurve rief zu den Protesten auf – und nimmt daran teil. Foto: imago images/Joachim Hahne

Wenn der Ligaalltag ruht, weil die Nationalmannschaften spielt, packt viele Fans die Reiselust. Die Darbietungen von Joachim Löws Spielern interessieren sie dabei wenig, auf dem Programm der »Groundhopper« stehen stattdessen Reisen zu den unteren Spielklassen im In- und Ausland. Auf Besuch aus Baden-Württemberg werden Vereine wie SK Rakovnik (dritte tschechische Liga) oder Skive IK (zweite dänische) auch an diesem Wochenende allerdings verzichten müssen, denn die Fanszenen im Südwesten demonstrieren zeitgleich gegen das geplante neue Polizeigesetz der grün-schwarzen Landesregierung. In Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim sind für Samstag Kundgebungen geplant, am Sonntagnachmittag findet eine Großdemo auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.

Die baden-württembergischen Fanszenen befürchten nach einer möglichen Verabschiedung des neuen Polizeigesetzes noch mehr Repressionen, man drohe dann endgültig zur Zielscheibe »geheimdie...