Landstromanlage an einem Kreuzfahrtschiff in Hamburg Foto: dpa/Christian Charisius

Kiel. Die Bundesregierung will das schleppende Tempo beim Landstrom für Kreuzfahrt- und Containerschiffe in Deutschlands Häfen kräftig erhöhen. Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU) stellte am Donnerstag bei einem Treffen mit Spitzenpolitikern der Küstenländer in Kiel nicht nur ein Förderprogramm in Höhe von 140 Millionen Euro ab 2020 für den Bau von Landstrom-Anlagen in Aussicht, sondern auch eine Absenkung der Ökostromumlage für Landstrom auf 20 Prozent.

»Wir wollen deutsche Häfen sauberer machen«, sagte Altmaier bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Vertretern der Regierungen Bremens, Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns. Altmaier sprach von einem »Durchbruch«. Im 1. Halbjahr 2020 sollen notwendige Gesetzesregelungen auf den Weg gebracht werden.

In deutschen Seehäfen macht...