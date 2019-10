4-D-Führung durch die Zukunft des Wohnens am Gleisdreieck Foto: nd/Ulli Winkler

Schon der Fragebogen, den Interessierte vor der Führung durch »ihr Zuhause von morgen« ausfüllen müssen, lässt erahnen, dass es sich hier nicht um eine normale Wohnungsbesichtigung handelt: »Was wird man in deiner Wohnung nicht finden?«, wird dort gefragt. Auswählen kann man unter den Antworten A: Blickdichte Samtvorhänge, B: Möbel aus bedrohten Holzarten oder C: eine funktionierende Heizung. Spätestens jetzt wird klar, die Aktion, die am Mittwochabend im Park am Gleisdreieck stattfindet, ist keine neue Masche windiger Immobilienmakler, sondern eine kritische Performance stadtpolitischer Aktivist*innen.

»Eine 4-D Führung durch die Zukunft des Wohnens« nennt das Kollektiv aus »Anonymen Anwohnenden« die Kunstaktion, mit der sie auf die Verdrängung in dem zwischen Kreuzberg und Schöneberg gelegenen Kiez aufmerksam machen wollen. »Die Katalogstadt wächst, doch die meisten bleiben draußen. Rund um den Gleisdreieckspark entsteht eine schöne n...