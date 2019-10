Nicht dass man den alljährlich veranstalteten Medienzirkus um die Vergabe des Literaturnobelpreises nicht schon zur Genüge kennen würde, er findet ja zuverlässig Jahr für Jahr statt. Außer letztes Jahr, in dem die Preisverleiher ausnahmsweise aussetzten, weil es im Umfeld der Schwedischen Akademie zu sexueller Belästigung und Vergewaltigung gekommen war und etliche ihrer Mitglieder in der Folge zurückgetreten waren. Weswegen sich dieses Jahr nun gleich zwei Künstler über die je 830 000 Euro Preisgeld freuen können. Eine weniger berühmte polnische Schriftstellerin: Olga Tokarczuk. Und ein berühmter österreichischer Schriftsteller: Peter Handke, der weltbekannt ist für seine grandiosen Einschlafhilfen in Buchform, in denen es viel und ausgiebig um seine Wahrnehmungen und Befindlichkeiten und allerlei andere Nichtigkeiten geht.

Leider aber ist der Spaßmacher Handke bis heute weniger bekannt für seine wunderbaren, häufig vergnüglich zu les...