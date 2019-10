Berlin. Nach dem Anschlag in Halle hatte die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat, am Donnerstag bestätigte, handelt es sich dabei um den 27-jährigen Stephan B. Am Mittwochabend wurde eine Wohnung in Benndorf durchsucht, wo der Deutsche mit seiner Mutter leben soll. Der Ort liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt etwa 40 Kilometer westlich von Halle.

Gegenüber der »Bild«-Zeitung erklärte der Vater von B.: »Er war weder mit sich noch mit der Welt im Reinen, gab immer allen anderen die Schuld.« Er habe kaum Freunde gehabt und stattdessen viel Zeit im Internet verbracht. »Der Junge war nur online.« Dem »Bild«-Bericht zufolge hatte B. nach dem Abitur zwei Semester Ch...