Ein türkischer Panzer wird in der Provinz Sanliurfa auf den Einsatz gegen die Kurden vorbereitet. Foto: AFP/Bulent Kilic

Berlin. Die Kritik wird immer lauter, trotzdem hält der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an seinem Kurs fest. »Wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch kommen«, sagte Erdogan am Donnerstag in Richtung EU. Zuvor hatten sämtliche europäische Staaten, die USA, Iran, Russland und sogar China die am Mittwoch von Erdogan befohlene »Operation Friedensfrühling« kritisiert, eine groß angelegte Luft- und Bodenoffensive gegen kurdisch...