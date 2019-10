Kompliziert wie das Verhältnis unterschiedlicher Strömungen des Islam zueinander: Street-Art am Pariser Institut des Cultures d’Islam. Foto: Guilhem Vellut/CC BY 2.0

Die Stimmung ist sehr gut«, sagt der Sprecher der Humboldt-Universität (HU), Hans-Christoph Keller, anlässlich der Eröffnung des Berliner Instituts für Islamische Theologie (BIT), das im neuen Semester seine Arbeit aufnimmt. Trotz der Kritik im Vorfeld zeigt sich die HU entspannt. »Wir sind gespannt, wer das Studium aufnehmen wird, und freuen uns, endlich mit dem Studienbetrieb beginnen zu können«, so Keller.

Rund 300 000 Muslime leben in Berlin. Im Sommer 2018 hatten die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung und die HU daher die Gründung des Islam-Instituts beschlossen. Nach Erlangen, Münster, Frankfurt am Main, Tübingen und Osnabrück können damit nun auch in Berlin junge Theolog*innen ein Koran-Studium an einer öffentlichen Universität absolvieren. Mit der Ausbildung sollen sie sich »auf der Grundlage rationaler Durchdringung islamischer Glaubensinhalte für den Schuldienst sowie für Tätigkeiten in Moscheegemeinden, Zivilg...