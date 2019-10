Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.

Der 100. Friedensnobelpreisträger ist ein Afrikaner: Äthiopiens gerade mal 43-jähriger Regierungschef Abiy Ahmed. Und er ist der erste Friedensnobelpreisträger, der im selben Jahr auch mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet wurde. 2018 kam mit dem kongolesischen Frauenarzt Denis Mukwege neben der Jesidin Nadin Murad einer der Ausgezeichneten ebenfalls aus Afrika. Er kümmert sich medizinisch und politisch um von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen.Frauen politisch zu fördern und die Gewalt in Äthiopien und um Äthiopien herum einzudämmen, sind auch zentrale Anliegen von Abiy Ahmed, der seit April 2018 in Äthiopien als Ministerpräsident amtiert. Eine seiner ersten Maßnahmen war die Neubesetzung des Kabinetts, das nun paritätisch aufgestellt ist. Seit Oktober 2018 hat Äthiopien mit Sahle-Work Zewde auch das derzeit einzige weibliche Staatsoberhaupt in Afrika. Der Stabschef von Ministerpräsident Abiy Ahmed, Fitsum Arega, twitt...