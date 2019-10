Charles Bukowski (1920-1994) war ein gebrochener, enttäuschter, auch von sich selbst enttäuschter Romantiker, der trotz Machogeprahle, moralischer Zweideutigkeit und entschiedenem Pragmatismus in Liebesdingen das Ideal nicht völlig drangeben wollte: »in meinem Herzen sitzt ein kleiner blauer Vogel, der / nach draußen will / doch ich schütte Whiskey auf ihn, ziehe kräftig an der / Zigarette / und die Huren, Bartender / und Supermartkassierer / ahnen nicht mal / dass / er da ist«, schreibt er in seinem poetologischen Gedicht »der kleine blaue Vogel«. Er weiß genau, warum er ihn verbirgt. »ich sage: / unten bleiben, willst du mir alles / verderben? / willst du mir in meine Arbeit / pfuschen? / meine Verkaufszahlen in Europa / torpedieren?«

