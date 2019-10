Im Juli starb Brigitte Kronauer. »Das Schöne, Schäbige, Schwankende« nannte sie ihr letztes, noch zu ihren Lebzeiten fertiggestellte Buch. Es sind kurze, meist nicht mehr als zehn Seiten umfassende »Romangeschichten«, wie es im Untertitel heißt, eingebunden in eine lockere Rahmenhandlung.

• Brigitte Kronauer: Das Schöne, Schäbige, Schwankende. Romangeschichten.

Klett-Cotta, 596 S., geb., 26 €.

Die Ich-Erzählerin ist wie Kronauer Schriftstellerin und hütet im Brandenburgischen das Haus von Freunden. Sie nutzt die Abgelegenheit und Ruhe, um an ihrem neuen Projekt zu arbeiten, ebenjenen Texten, die der Leser in Händen hält.

Die Freunde der Erzählerin sind beide leidenschaftliche Ornithologen. An den Wänden, in jedem Regal befinden sich Vogelbilder und -bücher. Was nicht ohne Folgen für die Arbeit der Autorin bleibt. Nach und nach beginnen sich auch in ih...