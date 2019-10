Valeska Gert (1892-1978) war eine weltberühmte Künstlerin: »Eine dolle Nummer, eine hervorragende Tänzerin, eine außerordentliche Frau«, schrieb Kurt Tucholsky 1921 über sie in der »Weltbühne«. Und Elisabeth Castinonier sah damals in ihr »Rotkäppchen, Großmutter und der böse Wolf«. Heute ist sie in der breiten Öffentlichkeit vergessen, obwohl es viele Bücher von ihr und über sie gibt.

