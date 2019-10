Klassenkampf, Sozialpartnerschaft und Betriebsgemeinschaft - das sind die zentralen Stichworte in diesem Band. Er fällt in zweierlei Hinsicht gegenüber Veröffentlichungen mit ähnlicher Thematik auf: Zum einen konzentriert sich dieser auf eine Region in Ostdeutschland, das sogenannte Mitteldeutschland, also auf Sachsen-Anhalt, Thüringen und vor allem Sachsen. Deren Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist vergleichsweise wenig erforscht, im Gegensatz etwa zu der Nordrhein-Westfalens, Baden-Württembergs und anderer westdeutscher Bundesländer mit Industriestandorten, die ihr Entstehen - wie im Fall Sachsens - der Industriellen Revolution verdanken, die Ende des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland begann. Letzteres erklärt die zweite Auffälligkeit dieser Publikation - die gewaltige Zeitspanne, die hier beleuchtet wird: 200 Jahre.

