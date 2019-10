Deutlich wird bei der Lektüre: Alles Arrivierte war Renate Holland-Moritz suspekt. Sie urteilte schonungslos. Nie ungerecht. Die Anekdoten zum Talk in der Ostberliner »Galerie 100« zeigen, wie lustvoll lustig sie sich über alles und alle lustig zu machen traute. Über den ehrwürdigen Erwin Geschonneck anders als über den nicht mehr jung gebliebenen Winfried Glatzeder. Sie belächelt, wie der eine beim Talk nicht aufhört, Küchenlieder zu trällern; lächerlich findet sie, wie der andere sich erst nach beglichener Taxi-Rechnung herablässt zum Gespräch. Ihre Beziehung zu »psychologisch gebildeten, weil mosaisch erzogenen Altkadern« wie Berta Waterstradt verrät ihre Nähe zum jüdischen Witz. Überraschend in diesem Kontext ihr hypersensibler Briefkontakt zu den Holocaust-Überlebenden Fred Wander und Peter Edel.

Von der ersten bis zur letzten Zeile ist ihr Zeugnis echt. Echt komisch. Alles konkret. Und scharf gewürzt. Die Filmkritikerin und Satirikerin hatte eine eigene, populäre Kolumne im »Eulenspiegel«. Unbefangen, aber nicht unbedarft fing sie dort an, schrieb - und siegte. 1956 war das, ab 1960 füllte sie die Rubrik »Kino-Eule«. Aber auch Theater, Fernsehen oder Ausstellungen rezensierte sie witzig bis bissig auf Seite 6 im Kulturteil des Wochenblattes für Humor und Satire. Gelegentlich sprang sie mit Scherzprosa auf die benachbarte, literarische Seite 7 über. Wieso? Um ihre eigentliche Natur zu zeigen. Dadurch prädestinierte sie sich für höhere Weihen, für den Fernsehfilm »Florentiner 73« und den Kinostreifen »Der Mann, der nach der Oma kam«. Sensation: Eine filmkritische Edelfeder drang in die drehbuchschreibende Zunft ein. Die zweite Sensation: Das Weiterleben der »Kino-Eule« nach Wende und Vereinigung bis 2015.

Angesichts der Flut von Büchern und Artikeln über eine finstere DDR braucht es Publikationen wie die hier anzuzeigende. Sie bürstet frech gegen den Strich. Durfte man im »Gefängnis DDR« überhaupt lachen? Beantwortet wird das glaubwürdig in der Erinnerung an und mit Renate Holland-Moritz.

