Seine Anhänger nennen ihn den Nelson Mandela Tunesiens, seine Kritiker vergleichen ihn mit dem italienischen Bunga-Bunga-Präsidenten Silvio Berlusconi. Nabil Karoui, 56, Unternehmer und Medienmogul, ist bekannt für sein Charisma und seine kompromisslose Art, Geschäfte zu machen. Nun könnte er Tunesiens nächster Präsident werden.

Seinen Wahlkampf musste Karoui größtenteils aus dem Gefängnis führen. Doch wenn er am Sonntag bei der Stichwahl gegen den Verfassungsrechtler Kaïs Saïed antritt, wird er in Fleisch und Blut erscheinen, denn er ist am vergangenen Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen ...