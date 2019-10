Sitzung mit Günter Schabowski (hinten mit Zeitung), der von 1978 bis 1985 ND-Chefredakteur war. Foto: nd/Archiv

Entsetzen auf den Gesichtern bei der Wahlparty der brandenburgischen Linkspartei am 1. September 2019 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion, denn die LINKE ist von 18,6 auf 10,7 Prozent abgestürzt. Entsetzen auch bei dem verantwortlichen nd-Redakteur, als er am Morgen danach das Foto in der Zeitung sieht, das den Moment festhält. Auf den Augen der Landesvorsitzenden Anja Mayer sind zwei blaue Punkte. Das Gesicht der jungen Frau ist dadurch eigenartig verzerrt. Wie konnte das geschehen? Ist es ein Druckfehler? Auf dem Computerbildschirm hatte am Abend alles einwandfrei ausgesehen.

Schließlich lässt sich anhand eines dpa-Fotos ein paar Tage später ablesen, dass die Brille der Politikerin anscheinend bei einem Blitzlichtgewitter einen komischen Lichtreflex auslöst, der aber erst im Druck besser zu erkennen ist, als es in der Hektik des Wahlabends auf dem kleinen Bildschirm möglich war. Damit ist die Sache aufgeklärt und erledigt.

