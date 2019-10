Dass ein in Senatssitzungen permanent schlecht gelaunter und nörgelnder Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Sache nicht besser macht, liegt auf der Hand. Rot-Rot-Grün hat realistisch noch ein Jahr, die Trümmer der Sparjahrzehnte zusammenzukehren, bevor der Wahlkampf losgeht. Die Zeit muss konstruktiv genutzt werden.

Viele andere Vorhaben gestalten sich wesentlich zäher, als nicht nur die Öffentlichkeit erwartet hatte. Der politisch beschlossene massive Ausbau des Nahverkehrs ist derzeit noch ein reines Zukunftsversprechen. Derzeit sind Nutzer der Berliner Verkehrsbetriebe eher mit einem Abbau des Angebots konfrontiert, es fallen immer mehr Fahrten aus. Gesteigerte Aktivitäten zur nachhaltigen Stabilisierung des Betriebs sind allerdings kaum zu beobachten. Neubaustrecken für die Straßenbahn oder Beschleunigungsmaßnahmen kommen in kaum wahrnehmbarem Tempo voran. Irgendwie passte es dann auch wie die Faust aufs Auge, dass in der vergangenen Woche die Senatssitzung ausfallen musste, weil Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die auch BVG-Aufsichtsratsvorsitzende ist, nicht rechtzeitig aus ihrem Kroatien-Urlaub zurückkam.

Immerhin an das Projekt Gratis-Museumseintritt aus dem Koalitionsvertrag von 2016 kann Rot-Rot-Grün nach Beschluss des Doppelhaushalts für die kommenden beiden Jahre einen Haken machen.

Pressekonferenz zu zweieinhalb Jahren Rot-Rot-Grün in Berlin.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Einstige Bürgerrechtler empörten sich darüber, dass Gregor Gysi in Leipzig als Redner zum 30. Jahrestag der großen Wende-Demo angekündigt war. »nd« dokumentiert seine Rede.

Fabian Hillebrand über Seehofers Konsequenzen aus dem Anschlag in Halle

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!