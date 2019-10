Walldorf. Der Softwareriese SAP bekommt als erster Dax-Konzern überhaupt eine Vorstandschefin. Zudem wird er künftig von einem Duo geführt. Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan lenkt die Geschicke ab sofort gemeinsam mit Christian Klein, wie SAP am Freitag mitteilte. Die beiden Vorstandsmitglieder folgen auf Bill McDermott, der überraschend seinen Rückzug bekanntgab. Er hatte Europas größten Softwarekonzern seit 2010 geführt.

Die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR), die sich für einen wachsenden Anteil von Frauen in Führungspositionen einsetzt, lobte die Ernennung Morgans als »Signal an alle Unternehmen: Es geht!«. Von einer »sehr positiven und ermutigenden Nachricht« sprach Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Morgan ist seit 2004 bei SAP und seit 2017 im Vorstand, verantwortlich war sie zuletzt für die Cloud-Geschäftsbereiche. Klein, 39 Jahre alt und sein ganzes Berufsleben bei dem Softwarekonzern, ist seit 2018 Vorstandsmitglied und war als Chief Operating Officer (COO) bisher am Stammsitz in Walldorf tätig.

Morgans Aufstieg zur Co-Vorstandschefin ist ein Novum im Dax, das allerdings einem Trend folgt - wenn auch auf niedrigem Niveau: Nach Zahlen der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) vom Juli ist der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen der in den großen deutschen Aktienindizes Dax, MDax oder SDax gelisteten Unternehmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, zuletzt im ersten Halbjahr 2019 auf einen neuen Höchstwert von 8,7 Prozent. Bei den Dax-Konzernen allein waren es 14,1 Prozent. Auf der anderen Seite sei in zwei von drei in den großen Indizes notierten Unternehmen der Vorstand ausschließlich mit Männern besetzt, hieß es.

Viel ändern will das neue SAP-Führungsduo erst einmal nicht. Morgan sagte, man dürfe erwarten, dass Klein und sie sich auf eine entscheidende Botschaft konzentrierten - und die laute: Kontinuität. Sie verwies auf die Verdienste Plattners und McDermotts für die Branche. »Es eine Ehre zu nennen, in ihre Fußstapfen zu treten, wäre eine Untertreibung«, sagte die 48-Jährige. dpa/nd