Die Vorarlberger Zimmermänner sparten beim Richtspruch nicht mit Dank für göttlichen Segen beim Bau der neuen Grundschule. Foto: nd/Nicolas Šustr

Sonnige Stimmung herrscht am Montagvormittag an der Sewanstraße 43 in Berlin-Friedrichsfelde. Denn Senat und Bezirk Lichtenberg können Richtfest feiern für den dritten Neubau der Schulbauoffensive aus Holzmodulen, um dringend benötigte Plätze in Bildungseinrichtungen zu schaffen. Nicht dabei ist die erkrankte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Im Januar soll die dreizügige Grundschule in der Sewanstraße mit einer Kapazität für rund 430 Schüler ihren Betrieb aufnehmen. »Wir müssen mit dem Termin keine große Angst mehr haben«, versichert Architekt Andreas Krawczyk. Die Abstimmungen zwischen den Partnern für die Errichtung seien bei diesem dritten Bau noch einmal besser geworden, berichtet er. Bereits zum Schuljahresbeginn im August wurden in Marzahn-Hellersdorf die Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf sowie ebenfalls in Lichtenberg die Grundschule in der Konrad-Wolf-Straße in Betrieb genommen.

Doch sonst gibt es offenbar ...