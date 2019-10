Zivigesellschaftliche Organisationen in Katalonien blasen nach Urteilen zum »demokratischen Tsunami«

In Barcelona haben Hunderttausende für die Freiheit der politischen Gefangenen und gegen den spanischen »Staatsstreich gegen die Demokratie« in Katalonien demonstriert

Eine weitere mit rund 6. 000 Menschen fand am Platz von Sant Jaume statt. Daran nahmen auch der katalanische Präsident Quim Torra und Parlamentspräsident Roger Torrent teil. Die Proteste gehen voraussichtlich in den kommenden Tagen weiter. AFP/nd

Die Urteile lösten heftige Proteste in Barcelona aus, tausende Menschen zogen auf die Straßen. Aufgebrachte Unabhängigkeitsbefürworter blockierten Straßen und Gleise und demonstrierten zum Flughafen, um diesen ebenfalls zu blockieren.

Demonstranten hatten sich am Flughafen heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Sie bewarfen die Sicherheitskräfte mit Steinen und Mülleimern, die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena wurden 110 Flüge gestrichen.

Barcelona. Bei den Protesten am Flughafen von Barcelona nach der Verurteilung von Katalanen-Anführern sind 75 Menschen verletzt worden. Das gaben die Rettungsdienste des Flughafens am Montagabend bekannt, ohne Angaben zur Schwere der Verletzungen zu machen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die NATO gerät in einen internen Konflikt - USA geben Verbündeten zum Abschuss frei

Internationalisten protestieren vor Berliner Bundeswehrbüro - für ganze Woche Blockaden und Demonstrationen in Dutzenden weiteren Städten geplant

Zivigesellschaftliche Organisationen in Katalonien blasen nach Urteilen zum »demokratischen Tsunami«

US-Finanzministerium setzte am Montag den türkischen Verteidigungsminister, den Energieminister, ihre beiden Ministerien als Ganzes sowie den Innenminister auf eine schwarze Liste

Katalanische Politiker sind zu neun und 13 Jahren Haft verurteilt worden / Demonstration am Flughafen von Barcelona

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!