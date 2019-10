Barcelona. In Katalonien ist der »demokratische Tsunami« in Gang. Infolge der Blockaden und Proteste wurden nach Angaben des Airport-Betreibers 110 Flüge am Montag abgesagt. Am Dienstagvormittag fielen erneut 45 Flüge aus, wie die spanische Flughafenaufsicht mitteilte. Hunderte Passagiere waren die Nacht über in dem Flughafen in Barcelona gestrandet.

Zu den Protesten hatte die Gruppierung »Demokratischer Tsunami« aufgerufen. Sie machten über den Kurzmitteilungsdienst Telegram für die Kundgebungen mobil. Wer hinter der Gruppierung steckt, war zunächst offen. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska richtete eine scharfe Drohung in Richtung der Aktivisten. Die Behörden würden die Hintermänner »ohne Zweifel« ausfindig machen.

Die Proteste vom Montag waren durch ein Urteil des Obersten Gerichthofs Spaniens gegen neun prominente katalanische Unabhängigkeitsbefürworter ausgelöst worden. Sie erhielten Haftstrafen von bis zu 13 Jahren weg...