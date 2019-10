Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Halle/Saale. Der Brandenburger Aktionskünstler Rainer Opolka hat am Dienstag vier Bronzewölfe gegenüber der Synagoge in Halle aufgestellt. Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Fördervereins »Denkmal für die ermordeten Juden Europas«, Lea Rosh, wollte er mit der Aktion vor dem jüdischen Gotteshaus, das ins Visier eines Attentäters geraten war, auf die Zunahme rechtsradikaler Gewalt aufmerksam machen. Bei dem Anschlag wurden zwei Menschen getötet. Die Skulpturen sollten noch am Dienstag wieder abtransportiert werden. Der Künstler denkt über eine größere Aktion auf dem...