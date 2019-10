Martin Schirdewan ist Europaabgeordneter (LINKE) und Co-Vorsitzender der Linksfraktion GUE/NGL. Er gehört zudem der Steuerungsgruppe des Europäischen Parlaments für den Brexit an und wird regelmäßig über den Stand der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien informiert. Foto: dpa/Paul Zinken

Seit Tagen wird in Brüssel an einer Einigung für ein Abkommen zum Brexit gearbeitet. In welchen Punkten gab es Fortschritte?

Bewegung scheint es zu geben bei den politischen Erklärungen, in denen es um die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geht. Und es gibt offensichtlich auch Bewegung bei der Frage, welche Rolle das nordirische Parlament spielt. Hier war bislang ein Vetorecht gegen das zu verhandelnde Abkommen vorgesehen.

Der Knackpunkt ist also weiterhin die Frage, wie eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindert werden kann und gleichzeitig der EU-Binnenmarkt erhalten bleibt. Warum ist diese Frage so schwierig?

Es geht dabei um verbraucherschutzrechtliche, steuerrechtliche, soziale Standards etc. Es geht aber auch um das Karfreitagsabkommen und damit um den Friedensprozess zwischen Irland und Nordirland. Entsteht zwischen beiden Inselteilen eine Grenze, droht ein...