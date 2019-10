Umstrittene Frage: Was bekommen die Jüngsten ins Glas? Foto: imago images/Westend61

Seien es ein, zwei Bier vor dem Fernseher oder ein Glas Wein zum Abendessen - worauf sollte man achten, wenn man als Erwachsener vor Kindern Alkohol trinkt?

Eltern sind Vorbilder, sie sind Orientierungspunkte für Kinder - und das schon im Kleinkindalter. Darauf hinzuweisen, ist uns sehr wichtig. Man sollte nicht denken: Meine Kinder sind noch so klein, die bekommen ja gar nicht mit, dass ich Alkohol konsumiere. Das ist nicht der Fall. Dessen sollte man sich von Anfang an bewusst sein und entsprechend mit Alkohol umgehen. Das heißt zum einen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man alkoholische Getränke zu Hause hat oder täglich trinkt. Zum anderen sollte es nicht vorkommen, dass es auf einem Fest nur alkoholische Getränke gibt. Erwachsene sollten sich darüber bewusst sein, dass es für ein Kind eine Belastung ist, wenn es erlebt, dass die Eltern betrunken sind. So etwas gehört nicht in die Familie und sollte nicht vorgelebt ...