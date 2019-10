Haldensleben. Gibt es einen Zusammenhang oder war der Tod von zwei Mitarbeitern beim Paketdienstleister Hermes in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) eine unglückliche Verkettung von Zufällen? Bislang werde nicht wegen Totschlags oder Vergiftung ermittelt, es werde nach der Todesursache gesucht, sagte Polizeisprecher Frank Küssner am Mittwoch. Die Obduktionen, die für Aufklärung sorgen sollen, wurden zunächst zurückgestellt. Spezialisten der Berliner Polizei für chemische und toxische Stoffe sollten zunächst dabei helfen, das Risiko für medizinisches Personal und Ermittler zu minimieren. Unterdessen stand die Arbeit im Logistikzentrum seit Dienstagabend still.

Rund 300 000 Sendungen blieben laut Hermes-Geschäftsführer Andreas Stumpf liegen. Ihm zufolge war geplant, die Arbeit am Nachmittag wieder aufzunehmen. Es herrsche große Betroffenheit in der Belegschaft des Logistikzentrums. »Unsere Aufgabe w...