Russische und syrische Flaggen prangen auf Militärfahrzeugen nahe des von protürkischen Kräften bedrohten Ortes Manbidsch in Nordsyrien. Foto: Reuters/Omar Sanadiki

Russland hat seine Absicht bekräftigt, die syrischen Regierungstruppen im Norden Syriens zu unterstützen. Ein Regierungssprecher in Moskau sagte, dass man dennoch keinen Konflikt zwischen der Türkei und Syrien zulassen werde - ein Widerspruch? Woher kommt die Sicherheit, dass es in der diffizilen Situation zu keinem Aufeinandertreffen syrischer und türkischen Kampfgruppen kommt? Wie äußert sich die Türkei?

Er »glaube nicht, dass Russland gegen die Militäroperation ist«, betonte Außenminister Mevlüt Cavusoglu nicht von ungefähr gegenüber russischen Journalisten. Es mag sein, so der Gefolgsmann des türkischen Präsidenten weiter, dass Russland über »einige sensible Momente wie die territoriale Integrität und die Einheit des Landes« besorgt sei. Doch das gelte auch für die Türkei. Doch wenn sich alle Beteiligten an die gemeinsamen Erklärungen der Türkei, Russlands und Irans halten, werde alles gut.

Trotz der Schwierigkeiten, die ...