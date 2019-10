Rock ’n’ Roll-Romantiker zwischen Danksagung und Abrechnung Foto: Christian Grube

Damals, in der Zeit, als man in Popsongs seine Anliegen in höchstens dreieinhalb Minuten vorbringen sollte, haben wir uns zunächst über »Like a Rolling Stone« und später dann über »Bohemian Rhapsody« doch sehr gewundert. Und jetzt kommt Thees Uhlmann mit seiner dritten Solo-CD und liefert dort mit 5:20 und 6:16 Minuten Länge zwei äußerst dichte und wichtige Songs.

Aber begrüßt wird man auf den letzten Konzerten und auf der CD mit »Fünf Jahre nicht gesungen«. In dieser Zeit hat Thees Uhlmann einen Bestseller veröffentlicht (»Sophia, der Tod und ich«) und die ersten Songs für eine neue CD geschrieben und wieder zerknüllt. Der Song thematisiert genau das, den Künstler und den Schaffensprozess, das Leiden und die Leidenschaft. Das ist die konsequente Fortsetzung der Hamburger Schule mit ganz anderen Mitteln.

»Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop Videodrehs nach Hause fährt« (5:20) ist dann eine ausführliche Auseinander...