Mit einem Foto dokumentierte die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek am Donnerstag auf Twitter den üppigen Proviant, mit dem sie die Koalitionsrunde zum Mietendeckel zu überstehen gedenkt. Den Gegnern des Vorhabens war das gleich der Beweis dafür, dass sie sich wohl nicht ordentlich auf den Termin vorbereitet habe. Wo die Dokumente und Studien zum Mietendeckel seien, wollte ein User wissen. Der zweitschönste Kommentar bemängelte, dass sich auf dem Tisch ja ganz schön viel Plastik befände. Damit konnte das Diskussionsniveau der letzten Monate zum Gesetzesprojekt eindeutig gehalten werden. Die inhaltlichen Argumente der Immobilienseite spare ich zur Entspannung der Leser in diesem Beitrag einmal aus. Aus Berichterstattersicht wäre eine Einigung wünschenswert, damit auch wieder Zeit für andere Themen wäre. Aber nach dem Senat muss sich ja auch noch das Abgeordnetenhaus mit dem Gesetz befassen. Dann geht alles noch mal von vorne los. Wenn es so weit kommt. nic