Jüdisches Leben nur noch hinter Schutzmauern? Für den jüdischen Berliner Michael Groys keine Option. Foto: Ruby Images/Florian Boillot

Die Terroralarmübungen waren wirklich eine Herausforderung«, sagt Michael Groys. Der 28-Jährige steht an einem sonnigen Herbstnachmittag vor dem Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in der Großen Hamburger Straße in Berlin-Mitte. Hier hat Groys vor acht Jahren sein Abitur gemacht. »Die Übungen für den Ernstfall waren für uns Schüler genauso Alltag wie die bewaffneten Sicherheitskräfte, der hohe Metallzaun und die Sicherheitskameras überall um das Schulgelände herum«, erinnert sich der junge Mann. Als jüdischer Berliner habe er schon im Kindesalter gelernt, dass jüdisches Leben in der Hauptstadt mit hohen Sicherheitsvorkehrungen verbunden ist. »Zum Sportunterricht in die nahe gelegene Turnhalle wurden wir von der Polizei eskortiert. Wo kommt das schon vor, wenn nicht an einer jüdischen Schule?«

Wenn Groys, der bei einem Musikunternehmen arbeitet, heute eine Synagoge oder eine andere jüdische Einrichtung in Berlin besucht, hat er d...