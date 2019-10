Foto: Cartoon: Chow Ming

Das Treibhausgas CO2 macht dem Klima zu schaffen. Viele Wirtschaftszweige setzen es nach wie vor in großen Mengen frei, mehr als natürliche Prozesse wieder verbrauchen können. Pflanzen können aus CO2 viele nützliche Substanzen machen. Daran beteiligt sind Enzyme - biologische Katalysatoren. Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der University of New South Wales in Australien studieren seit Langem Enzyme, die komplexe Moleküle in vielschrittigen Reaktionen herstellen. Diesen Mechanismus übertrug das Team auf metallische Nanopartikel, auch Nanozyme genannt.

Enzyme beschleunigen chemische Reaktionen um den Faktor 108 bis 1012. Eine einfache Rechnung: Nimmt man den Faktor 1010 an, würde eine Enzymreaktion, die in einer Sekunde abläuft, ohne Enzym dreihundert Jahre (!) benötigen, unendlich langsam. Irdisches Leben ist also ohne Enzyme undenkbar!

Als Eiweiße sind sie leider instabil. Mit Nanozymen werden dage...