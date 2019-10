Das im Bau befindliche Terminal 2 Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Jahr vor der seit 2012 überfälligen Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens BER befindet sich das Projekt offenbar auf der Zielgeraden. Zuletzt hatte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) den erfolgreichen Verlauf der für die Aufnahme des Inbetriebnahmeprozesses entscheidenden Wirkprinzipprüfung am Hauptterminal T1 bestätigt. So hatte sich der Aufsichtsrat am Freitag in einer Sondersitzung vor allem dem Stand des BER-Ausbauprogramms zugewandt.

Wie sich dabei herausstellte, bereitet ausgerechnet das als Erweiterungsbau zur Erhöhung der Abfertigungskapazität en...