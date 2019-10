1,5 Millionen Miethaushalte sollen von der Regelung in der Hauptstadt profitieren. Foto: dpa/Paul Zinken

Um zirka 19.35 Uhr, nach erneut zähen, über sechststündigen Verhandlungen, ist es soweit: Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses müssen die Ergebnisse der Verabredung der Koalitionsspitzen von SPD, LINKE und Grünen zum »Mietendeckelgesetz« noch kurz schriftlich fixiert werden. Dann tritt am Freitagabend ein sichtlich zufriedener Regierender Bürgermeister und Landesvorsitzender der Berliner SPD in der Rotunde des Roten Rathauses in Mitte vor die Presse. Michael Müller verkündet, dass es doch noch eine Einigung zum wichtigsten Vorhaben des Mitte-links-Bündnisses gibt: »Wir haben uns auf den Mietendeckel verständigt«, sagt er.

Einer der Kernpunkte der Verabredung (siehe Kasten) ist der Mietenstopp, der ab dem 18. Juni 2019 für fünf Jahre und sechs Monate gelten soll. Neben dem Einfrieren der Bestandsmieten dürfen zudem sogenannte »Wuchermieten«, die über 120 Prozent höher als die Vergleichsmieten liegen, ab neun Monate nach Inkraftt...