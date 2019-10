Wie viele Unterschriften hat das Bündnis Volksentscheid Transparenzgesetz bisher für den ersten Schritt eines Volksbegehrens gesammelt?

Wir sind gerade bei einem Stand von 23 000 Unterschriften. Wenn wir in so kurzer Zeit auf der Straße händisch so viele Unterschriften sammeln konnten, zeigt das auf jeden Fall, dass den Berliner*innen das Thema sehr, sehr wichtig ist.

Wie lange werden noch Unterschriften gesammelt?

Bis zum 31. Oktober. Jetzt ist die letzte Chance, zu unterschreiben und dafür gibt es gute Gründe: In einer Demokratie ist der Zugang zu Informationen fundamental. Es sollte selbstverständlich sein, dass Senat oder Verwaltung von sich aus Informationen zugänglich machen. Wir sollten nicht danach fragen müssen, wir sollten kein Volksbegehren dafür starten müssen. Wir wollen das Machtgefälle zwischen Politik und Bürger*innen abbauen. Wir leben in einer Zeit, in der zu spüren ist, dass immer mehr Bürger*innen von der Politik wegr...