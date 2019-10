Vor dem großen Versichererwechsel Foto: imago images/BildFunkMV

Der neue Direktversicherer eines großen Versicherungskonzerns soll pünktlich zur Wechselsaison starten. »Einfachheit gewinnt!«, hoffen die Manager. Alles soll künftig einfach nur digital werden. »Vorbild für den Produkt-Umbau sind Anbieter wie Amazon und Netflix«, schreibt ein Fachblatt. So bietet beispielsweise der Streaming-Film-Anbieter Netflix lediglich drei Bezahlmodelle für seine Sendungen. Hieran will sich der neue Versicherer ein Vorbild nehmen: Die Produktwelt soll aus wenigen einfachen Tarifen bestehen, und eine neue Software für eine schnelle Schadensbearbeitung sorgen. Zukünftig sollen 90 Prozent der Schäden innerhalb nur eines Tages beglichen werden.

Das wird nicht billig. Es sei normal, dass man in der Ausbauphase eine höhere Kostenquote habe, wird der Finanzchef zitiert. Erst nach vier bis fünf Jahren sei ein Plus eingeplant. Gerade im heißen Wettbewerb um Marktanteile in der Kfz-Versicherung hat es über Jahre einen...