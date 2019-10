Der erfolgreiche Anwalt Brent Williams stand mitten im Leben, als ihn eine schwere Depression überfiel und von heute auf morgen förmlich lähmte. »Selbst die einfachsten Dinge überforderten mich ... und schließlich brach ich zusammen«, schreibt er in seinem Buch »Auswege«. »Meine Familie verstand nicht, was mit mir geschah. Und ich auch nicht.« Er wandte sich von allem ab, zog sich zurück und wurde von Selbstmordgedanken gequält. Dementsprechend ist auf den Bildern im Buch die Farbe gewichen. Eine einsame Figur sitzt in sich zusammengesunken auf einem Steg; zu ihr gesellt sich auf dem nächsten Bild der Tod, dargestellt als finsterer Kapuzenmann. Bei »Auswege« handelt es sich nämlich um eine Graphic Novel: Der heute 61-jährige Neuseeländer Williams, der früher auch als Filmemacher gearbeitet hat, erzählt seinen Kampf gegen Depressionen als bewegende Bildergeschichte. Entstanden ist das Buch in enger Zusammenarbeit mit dem türkischen Graf...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.