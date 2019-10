»Startups zeigen den Weg in die Zukunft der Politik«, lobte am Dienstagabend Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Live-Gang des Internetportals »mitunsleben« per Videobotschaft. Man könnte ergänzen: Sie übernehmen häufig auch deren Aufgaben.

Die Plattform »mitunsleben« will alles notwendige Wissen rund um das Thema Pflege auf neue Art und Weise bündeln und zugänglich machen. Dabei sollen alle Beteiligten gleichermaßen berücksichtigt werden. Deren Probleme, so Gründungsgeschäftsführerin Cornelia Röper, seien häufig eng miteinander verbunden: Angehörige und Betroffene würden in der Regel von Pflegebedürftigkeit überrascht und Pflegeeinrichtungen könnten auf die Bedarfe und Fragen nicht angemessen reagieren. Die Angebotssuche dauere Monate, viele Informationen gäbe es nur in schriftlicher Form, Pflegeleitungen müssten bei der Beratung von Angehörigen »immer wie...