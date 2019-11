Eine Kontrolle oder gar gesetzliche Absicherung von biometrischen Datenbanken findet jedoch derzeit kaum statt. Die erstellten Profile enthalten hochsensible Daten und können jederzeit missbraucht werden. Im Zusammenhang mit den vielerorts verschärften Polizeigesetzen wird die Entwicklung hin zum autoritären Staat sichtbar. Solange das so bleibt, müssen Bürger wohl zur Selbsthilfe greifen.

Die Hamburger Polizei setzt im Zuge der G20-Ermittlungen erstmals im großen Maßstab automatische Gesichtserkennungstechnologie ein. Die Gesichterprofile von mindestens 100 000 Menschen könnten Schätzungen zufolge seit März 2018 in biometrischen Datenbanken gespeichert worden sein. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar nahm seinen Job ernst und ging mit einer Löschanordnung gegen diese Orwell'sche Sammelwut vor. Ein Verwaltungsgericht gab nun jedoch einer Gegenklage des Innensenators Recht und watschte damit seine Intervention ab. Aus Bürgerrechtssicht eine gefährliche Entscheidung.

Auch am Bahnhof Südkreuz in Berlin gibt es Kameras mit Gesichtserkennung.

Stefan Otto über den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland

Martin Ling über die soziale Ungleichheit in Chile

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!