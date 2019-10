SPD, CDU und Grüne haben in Brandenburg noch nie gleichzeitig regiert. Jetzt bilden sie eine Koalition. Dabei sind sie sich des breiten Spektrums bewusst, das von ihnen repräsentiert wird. »Mut haben alle drei gebraucht, um sich auf diesen Weg zu machen«, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag. Die Vokabel Mut bemühte er bis zur Ermüdung. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen sprach von einem »steinigen Weg«. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher wollte nicht darüber reden, wer mehr Kröten schlucken musste. Sie sagte: »Hier und heute gehen alle als Gewinner vom Platz.« In der Präambel des am Freitag vorgestellten Koalitionsvertrags steht: »Zusammen treten wir an, um unzeitgemäß gewordene Gegensätze zu überwinden. Wir unterscheiden uns in unserer jeweiligen weltanschaulichen Herkunft und unseren politischen Schwerpunkten.« Doch es sei an der Zeit, Freiheit und Sicherheit, Heimatverbundenheit und Weltoffe...

