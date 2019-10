Leon Goretzka: »Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum.« (Nach den rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien in Wolfsburg.) SID/nd

Jan Löhmannsröben: »Wenn das ein Schiri ist - weiß ich nicht, Digger - soll der Cornflakes zählen gehen.« (Der damalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern beklagte sich über ein nicht gegebenes Foulspiel, in dessen Folge ein Elfmeter für den FSV Zwickau gepfiffen wurde und es so zum späten Ausgleich kam.)

Horst Hrubesch: »Alle fragen immer, was der Unterschied zwischen den Mädels und den Jungs ist: Es gibt keinen.« (Mit Blick auf seine Tätigkeiten als Nationaltrainer bei Frauen und Männern.)

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin Wübbenhorst, die mittlerweile nicht mehr als Trainerin des BV arbeitet, setzte sich bei der Wahl durch das Saalpublikum in Nürnberg gegen Ex-Trainer Horst Hrubesch, Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben und Leon Goretzka von Bayern München durch. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, die einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen.

Fußball-Trainerin Imke Wübbenhorst ist mit dem Preis für den Fußballspruch des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Die 30-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre schlagfertige Aussage vor ihrem Debüt als Trainerin der Herren-Mannschaft des BV Cloppenburg in der Oberliga. Wübbenhorst war nach einem Alarmsignal für das Betreten der Kabine gefragt worden, sie antwortete: »Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf.«

Gut eine Woche nach Beginn der Massenproteste für Sozialreformen will Chiles Präsident sein Kabinett komplett austauschen.

Enger Ausgang der Landtagswahl im Freistaat erwartet / LINKE will rot-rot-grüne Koalition fortsetzen / Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Hessen: Zahlreiche Fälle von rechtswidriger Fixierung in Kliniken / LINKE fordert Landesregierung zum Handeln auf

Gesetz im Eildurchgang: In Dänemark werden Gefährder mit doppelter Staatsbürgerschaft ausgebürgert

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!