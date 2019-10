Foto: dpa/Martin Schutt

Update 15:09 Uhr: Wahlbeteiligung deutlich höher

Bei der Landtagswahl zeichnet sich weiter eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung ab als 2014. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 14.00 Uhr rund 42,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 30 Prozent gelegen. Auch bei der Europawahl im Mai hatten bis 14.00 Uhr erst 36,4 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten. Nach Umfragen bei den Gemeinden haben fast 14 Prozent der Wahlberechtigten im Vorfeld von der Briefwahl Gebrauch gemacht.

Update 15:01 Uhr: Wie ist es mit einem linken Ministerpräsidenten?

Fünf Jahre lang konnten die Thüringer herausfinden, wie es so ist, mit einem linken Ministerpräsidenten. Mit welcher Stimmung sehen sie der Landtagswahl an diesem Sonntag entgegen? Die Kolleg*innen Sebastian Haak, Ines Wallrodt, Johanna Treblin und Bahareh Ebrahimi haben sich umgehört.

Update 14:44 Uhr: Feine Sahne grüßt Thüringen

Grüße zur Landtagswahl in Thüringen gibt es auch aus dem Norden. Die Punk-Band »Feine Sahne Fischfilet« wünscht sich von den Thüringer*innen, dass sie heute mal den »Arsch ins Wahllokal bewegen«, um dem Rechtsruck zu begegnen.

Update 14.30 Uhr: »Wahlhelfer« soll keine Wahlwerbung sein

Mit der kostenlosen Zeitung »Der Wahlhelfer« sollte Hunderttausenden Thüringern ihre Entscheidung am heutigen Sonntag erleichtert werden. Das fragwürdige Gratisblatt machte eindeutig Stimmung für die AfD. Seit Freitag ist es verboten. nd-Redakteur Robert D. Meyer hat es sich dennoch angeschaut.

Update 14.00 Uhr: Wie könnte es weitergehen?

Für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün könnte es knapp werden - vor allem, weil Ramelows Bündnispartner SPD schwächelt. Entscheidend wird auch sein, ob die FDP, die aktuell nicht im Landtag vertreten ist, die Fünf-Prozent-Hürde schafft und wieder ins Parlament einzieht. Dann bräuchte Rot-Rot-Grün noch mehr Mandate für eine Mehrheit. Reicht es für Rot-Rot-Grün nicht, könnte eine Regierungsbildung schwierig werden. Zumindest rechnerisch könnte es nach Umfragen für Bündnisse der CDU mit der AfD oder mit den LINKEN reichen - beides haben die Christdemokraten aber ausgeschlossen. Auch ein Bündnis von CDU, SPD, Grünen und FDP, wie sie Mohring ins Spiel gebracht hatte, wäre nach jüngsten Erhebungen möglicherweise ohne Mehrheit.

Weitere denkbare Optionen: Laut Thüringer Verfassung bleibt Ramelow nach der Wahl geschäftsführend im Amt bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Eine Frist, bis wann das spätestens zu geschehen hat, gibt es anders als in einigen anderen Bundesländern in Thüringen nicht.

Oder: Findet keine politisch denkbare Koalition eine Mehrheit, könnte es auf eine Minderheitsregierung hinauslaufen. In diesem Fall müsste sich aber zum Beispiel Ramelows Bündnis von einer weiteren Partei tolerieren lassen - von der CDU, der AfD oder der FDP. Umgekehrt könnte es auch Mohring mit einer Minderheitsregierung versuchen. Für die Wahl des Ministerpräsidenten ist im dritten Wahlgang nur noch eine relative Mehrheit nötig - und keine absolute Mehrheit wie in den ersten beiden Wahlgängen.

Update 13.41 Uhr: Höhere Beteiligung zeichnet sich ab

Bei der Landtagswahl zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 12.00 Uhr rund 31,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 19,9 Prozent gelegen. Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten.

+++ Thüringen hat die Wahl +++

Erfurt. Thüringen hat die Wahl: Rund 1,7 Millionen Bürger sind dort am heutigen Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Erwartet wird ein knappes Ergebnis. Die seit 2014 regierende rot-rot-grüne Koalition - die erste in einem Bundesland unter Führung der Linkspartei - muss um ihre Mehrheit fürchten. Auch die am Donnerstag veröffentlichte letzte Umfrage, erhoben von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer, sah das Dreierbündnis von Ministerpräsident Bodo Ramelow bei 44 Prozent.

Die LINKE kam in der Erhebung als stärkste Partei auf 28 Prozent. Ihre Regierungspartner SPD und Grüne lagen bei 9 beziehungsweise 7 Prozent. Die CDU, die mehr als zwei Jahrzehnte in Thüringen regiert hat, kam auf 26 Prozent und würde damit ihre Rolle als stärkste Partei verlieren. Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels Björn Höcke geprägt wird, gewann in der Umfrage mit 21 Prozent erheblich hinzu. Die FDP musste mit 5 Prozent um die Rückkehr ins Parlament bangen.

Sollte es am Abend für Rot-Rot-Grün nicht reichen, könnte die Regierungsbildung in Thüringen schwierig werden. Die Wahlkämpfer warben daher bis zuletzt im Freistaat mit viel Parteiprominenz um Stimmen. Die CDU hatte im Vorfeld Bündnisse mit der Linkspartei und der AfD ausgeschlossen. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring sprach sich für eine Viererkoalition seiner Partei mit Grünen, SPD und FDP aus.

Im Landtag sind insgesamt 88 Sitze zu vergeben, je 44 Direkt- und Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen. Zur Wahl 2019 treten 18 Parteien an; auf den Landeslisten stehen die Namen von 399 Männern und Frauen. Die Wähler dürfen zwei Kreuze machen. Mit der Erststimme werden die Direktkandidaten im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme eine Partei. Agenturen/nd

