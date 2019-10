Mahnwache saarländischer Stahlkocher vor dem Gebäude der Europäischen Zentralbank Foto: IG Metall/Sven Ehlers

Viele Branchen stehen in Zeiten des Klimaschutzes vor einem Umbruch, darunter die Auto- und Chemieindustrie sowie die Landwirtschaft. Von der Stahlindustrie, die für immerhin sieben Prozent der deutschen Emissionen steht, wird jenseits der Fachwelt wenig gesprochen.

Das soll sich nach Ansicht der IG Metall ändern: Am späten Donnerstagabend veranstaltete sie eine Mahnwache vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main, zu der etwa 200 Stahlkocher aus dem Saarland angereist waren. Die Unternehmen stünden durch konjunkturelle Schwäche, hohe Energiekosten und die anspruchsvollen EU-Umweltauflagen unter massivem Druck. »Die deutsche und europäische Stahlindustrie müssen die Technologieführerschaft in der klimaneutralen Stahlerzeugung übernehmen«, sagte Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte. »Der Umbau muss aber so gestaltet werden, dass die Arbeitsplätze erhalten und gesichert werden.«

Kurzfristiger Anlass der ...