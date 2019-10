Bauarbeiter stehen auf der Baustelle der neuen Halbleiterfabrik von Bosch in einem künftigen Reinraum. Das Halbleiterwerk, das Bosch derzeit für rund eine Milliarde Euro in der Landeshauptstadt baut, soll ein Vorzeigeprojekt in Sachen Digitalisierung und automatisierte Produktion werden.

Foto: Sebastian Kahnert/dpa