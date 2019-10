Der lauteste Vogel der Welt lebt im Amazonasgebiet und heißt Einlappenkotinga oder Zapfenglockenvogel. Das hübsche, weiße Tier mit einem neben dem Schnabel herunterhängenden Stirnlappen, das nicht kräftiger gebaut ist als eine männliche Elster, erreicht Forschern zufolge eine Lautstärke von bis zu 113 Dezibel. Das ist vergleichbar mit einer Motorsäge, einem in 100 Metern Entfernung startenden Düsenjet - oder mit einem ordentlichen Rockkonzert. Erwartungsgemäß lockt das Vogelmännchen mit dem Krach die grün gefärbten Weibchen an. Anders als vermutet schreit es allerdings lauter, je geringer die Entfernung zur Angebeteten ist. Diese wiederum nimmt dabei offenbar sogar einen Hörschaden in Kauf - so wie es auch unzählige Rockfans in den vergangenen Jahrzehnten bereits getan haben. Da der Ruf des Zapfenglockenvogels wie ein schriller E-Gitarrensound klingt, dürfte erwiesen sein, dass es sich bei ihm um den Jimi Hendrix der Vogelwelt handelt. rst