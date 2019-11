Erschöpft von der Hitze: Besonders ältere Menschen sind bei hohen Temperaturen gefährdet. Foto: dpa/Ciro Fusco

Thrombose, Überhitzung, Herzschwäche, Nierenversagen: Extreme Hitze ist ein Gesundheitsrisiko. Da im Zuge des Klimawandels viele Regionen der Welt verstärkt damit zu kämpfen haben werden, ist er nicht nur ein Thema für Umweltexperten - sondern auch immer mehr für Ärzte, Pfleger und Co. Der Weltgesundheitsgipfel, der am Dienstag in Berlin zu Ende geht, hat dieses Jahr deshalb einen Fokus auf die Klimakrise gelegt. Mehr als 1300 Teilnehmer aus 100 Ländern sind gekommen, darunter Ärzte, Wissenschaftler, Politiker.

»Es ist eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, aber auch eine Chance, unsere Umwelt endlich so zu gestalten, dass sie uns nicht krank macht«, sagte Detlev Ganten, früher Chef der Berliner Charité, jetzt Präsident des Weltgesundheitsgipfels.

Der Arzt und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen sieht das Gesundheitswesen in einer Schlüsselposition, wenn es darum geht, die Dringlichke...