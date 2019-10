Ein weiterer alarmierender Fall von Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball verstärkt die Empörung und lässt den Ruf nach Konsequenzen immer lauter werden. Ausgerechnet am vergangenen Wochenende, als in Berlin die Schiedsrichter wegen zahlreicher Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung streikten, kam es im hessischen Münster zu einer neuen brutalen Attacke. Bei einem Kreisliga-Spiel zwischen der FSV Münster und dem TV Semd hat ein Spieler den 22-jährigen Referee bewusstlos geschlagen. Dieser hatte dem 28-jährige Spieler aus Münster nach Angaben der Polizei gerade die Gelb-Rote-Karte gezeigt. Nachdem er wieder bei Bewusstsein war, wurde der Schiedsrichter mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

»Wir sind schockiert über diesen neuerlichen Vorfall körperlicher Gewalt gegen unsere Schiedsrichter«, sagte Stefan Reuß, Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV). »Leider reißen die Meldungen von verbaler und körperl...