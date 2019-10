Es kommt nicht oft vor, dass sich Politiker der CDU für einen Abschiebeschutz für Flüchtlinge einsetzen. Volker Kauder, der ehemalige Unionschef im Bundestag, ist so eine Ausnahme. Er fordert einen Abschiebeschutz für christliche Konvertiten aus Iran. »Auch dann, wenn die Konvertiten kein Asyl erhalten haben, können wir sie nicht in den Iran zurückschicken«, sagte er unlängst. »Denn wenn wir Religionsfreiheit ernst nehmen, können wir religiöse Flüchtlinge nicht in ein Land zurückschicken, das keine Religionsfreiheit garantiert.« In Iran ist die Praktizierung des christlichen Glaubens zwar für Armenier und andere nationale Minderheiten erlaubt, die seit Generationen Christen sind. Der Übertritt von Muslimen zum Christentum gilt aber als todeswürdiges Verbrechen.

Das Problem: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und viele Verwaltungsgerichte sehen das anders und verweigern diesen Konvertiten mittlerweile in großer Zahl einen Schutz...