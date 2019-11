Foto: Alamy/Tom De Spiegelaere

Die wichtigste Nachricht vom Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund ist eine vollkommen analoge: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, quasi Gastgeber der Hunderten von Gipfelteilnehmern aus Wirtschaft, Forschung und Politik, ist offenbar nichts Schlimmeres passiert. Nach seiner Eröffnungsrede am Dienstagmorgen war der 61-Jährige schwer gestürzt, als er die Bühne verlassen wollte, und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Altmaier trug einen Nasenbeinbruch und Prellungen davon.

Wer nicht den Livestream verfolgt hatte, konnte nur Augenblicke später von Altmaiers Sturz erfahren. Über den Kurzbotschaftendienst Twitter etwa, eines der bekanntesten sogenannten sozialen Netzwerke: gut 145 Millionen täglich aktive Nutzer, rund 824 Millionen Dollar Umsatz im dritten Quartal 2019 - und Firmensitz in den USA. Wie so viele der marktbeherrschenden Anbieter digitaler Plattformen. Darunter fallen neben den sogenannten sozialen N...